Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

materie prime

sanitario

tecnologia

viaggi e intrattenimento

BPER

Unipol

Tenaris

CNH Industrial

Amplifon

Pirelli

STMicroelectronics

Ferrari

FILA

ASTM

Piaggio

Sias

Salini Impregilo

Zignago Vetro

Brunello Cucinelli

Inwit

(Teleborsa) -Ad appesantire le contrattazioni di eurolandia, le notizie provenienti dal fronte Brexit. Il colpo di scena di ieri - in cui si è visto il Parlamento approvare l'accordo proposto dal primo ministro Boris Johnson e, al contempo, bocciare la mozione che velocizzata la ratifica dell'intesa entro il 31 ottobre - rendono sempre più delineati i timori di un nuovo rinvio del divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,113. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 54,18 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +131 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.resta vicino alla parità(+0,03%),avanza dello 0,35%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.381 punti. In lieve ribasso il(-0,24%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,59% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,93%),(-1,84%) e(-0,95%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,35%),(+0,76%),(+0,57%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,23%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,97%),(+2,59%),(+1,83%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,44%.