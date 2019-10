Wall Street a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

telecomunicazioni

sanitario

DOW

Visa

Microsoft

Procter & Gamble

3M

Cisco Systems

Caterpillar

Pfizer

Tesla Motors

Lam Research

O'Reilly Automotive

Applied Materials

Ebay

Discovery

FOX

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Prosegue positiva la borsa di Wall Street mentre continua la tornata di trimestrali societarie.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,26%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.005,38 punti. In rialzo il(+0,76%); sulla parità lo(+0,06%).Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che, la scorsa settimana, per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti , è diminuito, al contrario delle aspettative. A settembre, gli ordini di beni durevoli sono scesi più delle previsioni, dopo tre mese consecutivi di crescita. Durante la sessione odierna sono attese altre statistiche come la, ed un aggiornamento sullo stoccaggio settimanale di gas.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,82%),(-0,77%) e(-0,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,92%),(+2,60%),(+2,13%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,87%),(+11,63%),(+8,31%) e(+7,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,12 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,74%.Sensibili perdite per, in calo del 3,73%.