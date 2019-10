Mercati europei riflessivi. Cauta anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

beni per la casa

tecnologia

vendite al dettaglio

assicurativo

bancario

petrolio

Moncler

Leonardo

Ferragamo

Prysmian

Unipol

Unicredit

Fineco

ENI

doValue

Datalogic

Sesa

Maire Tecnimont

Interpump

FILA

Cattolica Assicurazioni

Gima TT

(Teleborsa) -, con Piazza Affari in attesa della revisione del rating da parte di S&P. Secondo gli esperti di Unicredit, "un cambiamento sull'outlook, da negativo a stabile, sembrerebbe prematuro oggi e verrà probabilmente rinviato al prossimo anno"., si segnala il dato stabile dell'IFO tedesco L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,112. Poco mosso l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.505,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) staziona sui 56,18 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,21%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia,è stabile, riportando un moderato +0,02%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.468 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%.Buona la performance a Milano dei comparti(+5,17%),(+0,96%) e(+0,84%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,87%),(-0,83%) e(-0,78%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 9,17% dopo aver registrato una crescita dei ricavi a doppia cifra Buona performance per, che cresce dell'1,85%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,55%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,30%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19% dopo i conti del FTSE MidCap,(+6,69%),(+2,33%),(+2,13%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.scende dell'1,36%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.