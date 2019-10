La Borsa di New York parte in rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

energia

utilities

Microsoft

Goldman Sachs

DOW

Walgreens Boots Alliance

Microsoft

Mattel

Bed Bath & Beyond

Nxp Semiconductors N V

Facebook

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, che avvia gli scambi con il segno più, complice anche ilgenerato dall' offerta di LVMH per Tiffany . Cautela in vista di una settimana intensa sotto il profilo macroeconomico.Il, avanza a 27.110,19 punti; sulla stessa linea lo, che si porta a 3.039,1 punti. In rialzo il(+0,7%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,14%),(+0,69%) e(+0,69%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,14%),(+1,68%),(+1,33%) e(+1,05%).Tra i(+3,14%),(+2,65%),(+2,45%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.Tentenna, che cede lo 0,89%.