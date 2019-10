Wall Street positiva. Focus su Fed, dati e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue positiva la borsa di Wall Street in una settimana che si preannuncia densa di appuntamenti sia sul fronte macro sia su quello dei risultati corporate.Il mood degli operatori è rivolto allache mercoledì annuncerà la propria decisione sui tassi di interesse. L’attenzione si sposterà poi sulla conferenza stampa post meeting del chairmanTra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,51% a 27.094,79 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 3.022,55 punti. Positivo il(+0,99%), come l'S&P 100 (0,7%).(+1,24%),(+1,14%) e(+1,11%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,12%) e(-0,41%).Tra i(+2,44%),(+1,82%),(+1,67%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,47%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Al top tra i, si posizionano(+6,12%),(+3,99%),(+3,52%) e(+3,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,83%.