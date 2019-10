Borse europee prudenti. Focus su Fed e commercio globale

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori prevale la cautela con il focus che continua ad essere su temi come il, la Brexit e la, domani.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,108. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.493,7 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 55,3 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%. Sul fronte emissioni, il Tesoro oggi sarà impegnato nell', si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, mostra un decremento dello 0,35%. Senza spunti anche, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,31%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,81% sul precedente.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,35%),(-0,89%) e(-0,65%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,28%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.del FTSE MidCap,(+2,55%),(+2,34%),(+1,03%) e(+0,87%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -3,28%. Cede terreno anche, -2,83%.Sensibili perdite per, in calo del 2,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.