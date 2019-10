Campari, ricavi in crescita nei 9 mesi. Titolo brinda

Campari

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolo, che mostra un progresso dell'1,96%.A far da assist alle azioni contribuiscono i risultati dei primi 9 mesi che evidenzianoa 1,3 miliardi di euro, considerati gli effetti cambi e perimetro. Crescita organica pari al +6,9%.L’è stato pari a 288 milioni, in aumento a livello totale dell'11,1% (+50 punti base), pari al 22,1% sulle vendite. L’si è attestato a 340,3 milioni (+13,5%). L’del Gruppoè stato pari a 259 milioni (+10%). L’utile del Gruppo prima delle imposte è stato di 245,1 milioni, in calo dell'1,7%.. Le previsioni - fa sapere la società - "rimangono bilanciate in termini di rischi e opportunità". Prevede una positiva crescita organica del(EBIT) a valore, mentre l’espansione dellasulle vendite è attesa moderata da un aumento superiore alle attese del prezzo di acquisto dell’agave, amplificato dalla sovraperformance di Espolòn su base annuale, così come da reinvestimenti in attività di brand building e nel rafforzamento di strutture commerciali.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,497 Euro. Supporto a 8,167. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,827.