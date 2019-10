Meno un mese dal Black Friday: nel 2018 boom ricerche +47,6%, in testa smartphone e tv

(Teleborsa) -, l’evento che più di tutti negli ultimi anni è riuscito a diventare un vero e proprio punto di riferimento dello. Nel corso dell’appuntamento 2018 lerispetto alle quattro settimane prima. Paragonando, invece, il Black Friday 2018 con l’edizione precedente si è registrato unSono alcuni dati forniti da idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa., ovvero da venerdì 23 a lunedì 26 Novembre 2018, ilstesso è la giornata che più di tutte ha attirato l’attenzione dei consumatori digitali:contro una, a dimostrazione del fatto che nonostante le offerte proseguano per più giorni, è il venerdì la giornata nella quale si concentra il maggior interesse.Tra lele cui ricerche giornaliere online sono maggiormente aumentate - in particolar modo in previsione dei notevoli risparmi previsti nel corso della giornata - idealo ha evidenziato(+363,9%),(+152,1%),(+148,0%),(+141,0%),(+119,8%) e(+108,7%). Relativamente ai singoli prodotti, invece, i cinque articoli in assoluto maggiormente cercati sono stati Google Home Mini, gli auricolari Apple AirPods di prima generazione, le scarpe Dr Martens 1460 donna, lo smartphone Xiaomi Redmi Note 5 e quello Xiaomi Mi A2 lite.nel 2018 sono stati: casse(-48,0%), gioch(-21,3%),(-13,0%),(-11,5%),(-11,0%),(-9,8%),(-9,7%), fotocamere digitali (-9,5%), notebook (-9,2%) e infine tablet (-7,8%). Ci sono però due categorie i cui prezzi medi non sono diminuiti, anzi sono leggermente aumentati: si tratta dei(+1,1%) e deia (+2,4%).Nel 2018, tra gli, al primo posto si è posizionata la fascia di(28,7%); sono seguiti i(21,9%) e in una posizione solo leggermente inferiore gli adulti tra i 45-54 anni (21,4%). Glianche nel 2018 si sono confermati i più appassionati con ildelle ricerche (le donne “solo” il 39,7%). La suddivisione tra ricerche da mobile, smartphone e tablet ha visto primeggiare la prima tipologia di dispositivi, utilizzata nel 58,5% delle ricerche. È seguito poi il dektop (34,3%) e infine il tablet (7,2%).Tra lei cui cittadini hanno mostrato un aumento di interesse, idealo ha rilevato il(+68,4%),(+57,8%), il(+55,1%), il(+54,7%), la(+51,9%) e la(+51,9%).