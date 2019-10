Saipem, al via primo progetto nelle energie marine nell'offshore dei Paesi Baschi

(Teleborsa) - Saipem al lavoro nei Paesi Baschi sulla. L'azienda ingegneristica italiana e, società finlandese specializzata nella conversione dell'energia da onde oceaniche, lavoreranno insieme al primo progetto nell'ambito del protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding) firmato lo scorso settembre.Il progetto prevede l'implementazione della tecnologia WEC Penguin nell'area di test Biscay Marine Energy Platform (BiMEP), una zona delimitata in mare aperto dedicata alla ricerca e al collaudo di dispositivi galleggianti per le energie marine rinnovabili.Saipem fornirà a Wello OY il trasporto e l'installazione del WEC Penguin denominato “WEC2” dalla yard nelle isole Orcadi, dove si trova attualmente, all'area di test BiMEP. I lavori comprendono il trasporto, l’installazione, l’ormeggio e l’impiego del WEC2, oltre al mantenimento e ad altre attività in mare."Dando seguito all'accordo firmato lo scorso settembre, questa è la prima opportunità per Saipem di realizzare un progetto nel campo delle energie marine, coerentemente con la nostra strategia di diversificazione - ha commentato, Renewables and Green Technologies Business Development Manager della Divisione XSIGHT di Saipem - . Si tratta di un’opportunità per dimostrare l'impegno di Saipem nel fornire ai propri clienti soluzioni sempre nuove e sostenibili. In particolare, il nostro obiettivo è l’applicazione dell’innovativa tecnologia WEC Penguin alle infrastrutture tradizionali del mercato Oil & Gas, come l'efficientamento energetico delle piattaforme offshore e l'integrazione con altre fonti rinnovabili".