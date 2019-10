Unieuro, a Intermonte incarico per migliorare liquidità titolo in Borsa

Unieuro

(Teleborsa) - Migliorare la liquidità delle azioniin Borsa, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni a vantaggio di tutti gli azionisti. Questo l'obiettivo che si è prefissata l'azienda di elettrodomestici affidando a Intermonte SIM S.p.A. l’incarico di Liquidity Provider relativamente alle proprie azioni ordinarie, quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..Il contratto, della durata di un anno ed immediatamente efficace, prevede che Intermonte favorisca la liquidità del titolo Unieuro operando in acquisto e in vendita, con le modalità e i limiti attualmente previsti dalla normativa applicabile, in conto proprio e assumendosi i rischi legati all’attività di negoziazione.L’obiettivo del contratto consiste nel favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, attenuando i possibili ampliamenti dello spread tra proposte di acquisto e proposte di vendita ed assorbendo eventuali ordini di ammontare anomalo, evitando in tal modo movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.“Da quando è stato collocato in Borsa, nell’aprile 2017, il titolo Unieuro ha registrato buoni livelli di liquidità, con una media di 95 mila azioni scambiate quotidianamente e un controvalore medio di 1,3 milioni di Euro - ha dichiarato, Chief Financial Officer di Unieuro - . Riteniamo tuttavia che un ulteriore impulso agli scambi, generato dal sostegno attivo di un intermediario di grande esperienza quale Intermonte, possa giovare a tutti i nostri azionisti, indipendentemente dal profilo, dalla dimensione dell’investimento o dall’orizzonte temporale.”