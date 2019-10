Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -L'istituto centrale statunitense sarà chiamato ad annunciare le proprie linee di politica economica per il periodo e gli investitori ipotizzano che questi abbia in serbo un nuovo taglio dei tassi.Ilsi attesta a 27.048,34 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 3.035,06 punti. Pressoché invariato il(-0,08%), come l'S&P 100 (-0,1%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,48%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.Al top tra i, si posizionano(+7,78%),(+1,07%),(+0,78%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,38%.In caduta libera, che affonda del 2,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.