Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.dopo l' accordo siglato con il Gruppo PSA-Peugeot Più in generale, sul sentiment degli investitori prevale la prudenza in scia aiSul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,115. L'continua gli scambi a 1.511,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,07%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,06 dollari per barile, in netto calo dell'1,83%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.discesa modesta per, che cede lo 0,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,12%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%. Il, con ilche sta mettendo a segno un +0,21%.In luce sul listino milanese i comparti(+3,53%),(+1,86%) e(+0,84%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,27%),(-1,29%) e(-1,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,22%),(+5,69%),(+2,71%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,29%. Pesante anche, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.scende dell'1,95%.Tra i(+4,04%),(+2,99%),(+2,54%) e(+2,49%).Giù, invece,, -2,75%, seguita da, in calo del 2,40% e, che arretra del 2,21%.