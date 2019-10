Telepass, CdA Franca Bertagnin Benetton Consigliere non esecutivo

Atlantia

(Teleborsa) - Ildi Telepass, controllata al 100% da, ha cooptato Franca Bertagnin Benetton quale Consigliere non esecutivo della Società.Franca Bertagnin Benetton, dopo varie esperienze professionali in Colgate – Palmolive a New York, in Bain e Benetton Group, ricopre attualmente le cariche di Amministratore Delegato di Evoluzione, Consigliere di Edizione, di Benetton e di Autogrill. E’ Consigliere Indipendente di Wendel Group, membro del Comitato Audit e membro dell’European Advisory Board della Harvard Business School.Franca Bertagnin Benetton