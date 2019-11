Borsa Milano e gli altri Eurolistini aprono in rialzo

FCA

(Teleborsa) -che ripartono bene in scia alla chiusura nel complesso positiva dell'Asia. Volumi ridotti e volatilità in aumento per una giornata di festività. Al centro dell'attenzione ci sono sempreNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.viaggia in testa, che vanta un progresso dello 0,37%, sostanzialmente positiva, che registra una plusvalenza dello 0,28%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%. Piazza Affari apre la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,28%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 24.745 punti. Poco sopra la parità il(+0,46%), come il FTSE Italia Star (0,5%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,54% dopo aver annunciato ieri dato positivi sul traffico.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,46%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%.Buona performance per, che cresce dell'1,28%.Realizzi su, che apre le contrattazioni con un -0,66%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,59%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Debole, che registra una flessione dello 0,55%.