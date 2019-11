Brillano i mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. In generale il clima è positivo tra gli investitori cheSul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,42%, a 57 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%. Ben impostatacon un incremento dell'1,03%. Tonicache evidenzia un vantaggio dell'1,01%., con ilche avanza a 23.277 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+4,15%),(+1,88%) e(+1,68%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,81% grazie alla trimestrale e alla revisione degli obiettivi per il 2019.Effervescente, con un progresso del 3,88% ancora sull'onda favorevole di una fusione con il Gruppo francese PSA-Peugeot.In primo piano anche, che mostra un forte aumento del 3,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.del FTSE MidCap,(+9,12%),(+4,88%),(+3,04%) e(+2,55%).Giù, invece,-2,13% seguita da-1,51% e-0,82%.