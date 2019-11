Tonica Wall Street con il Dow sui massimi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,38%, sui massimi storici. Bene l'che fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 3.079,8 punti. Leggermente positivo il(+0,64%), come l'S&P 100 (0,5%).. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,41%) e(-0,80%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,60%),(+3,40%),(+2,87%) e(+2,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,98% dopo il licenziamento del CEO Easterbrook per una relazione con una dipendente Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.(+4,91%),(+4,01%),(+3,84%) e(+3,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,26%.In apnea, che arretra del 2,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.