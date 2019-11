Giornata cauta per Milano e l'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Petrolio

tecnologia

materie prime

viaggi e intrattenimento

sanitario

utility

Azimut

Saipem

ENI

STMicroelectronics

Hera

Ferrari

Prysmian

Recordati

Anima Holding

OVS

Credito Valtellinese

Banca MPS

Carel Industries

De' Longhi

Brunello Cucinelli

Datalogic

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i guadagni messi a segno ieri sulla possibilità di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. In volata anche Wall Street e le principali borse asiatiche Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,112. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,33%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 56,92 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,01%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,29%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 25.348 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,08%), come il FTSE Italia Star (0,0%).(+1,44%),(+0,78%) e(+0,78%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,70%),(-0,70%) e(-0,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,10%),(+2,43%),(+1,90%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30% dopo l'exploit della vigilia Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+2,96%),(+2,93%),(+2,23%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.