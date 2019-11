Borse europee e Milano in stand by aspettando novità dazi e risultati banche

Euro / Dollaro USA

Fineco

Ferragamo

Prysmian

Poste Italiane

Tenaris

Campari

Saipem

(Teleborsa) -, in risposta al consolidamento dei mercati statunitensi e delle borse asiatiche della sigla di un. A sostenere i mercati anche alcuni: gli ordini in Germania , che hanno superato le attese, e il PMI dei servizi dell'Eurozona , che si rafforza oltre le aspettative.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,109. Sale lo, attestandosi a +136 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,05%.piatta, che registra un +0,05%, più incerta, che lima lo 0,15%, meglio fa, che riporta un +0,18%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.336 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,76% sul precedente. Il settore reagisce bene dopo i risultati boom di(oggi +0,13%) e quelli meno brillanti della big francese(in borsa +4,7%). Si attendono fra oggi e domani i conti di altre big italiane come, con segna in borsa una marcata risalita del 2,09%. In luce anche, con un ampio progresso dell'1,57%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,38%.Passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,60%.Giornata no per, che prosegue le contrattazioni con un -2,33% dopo i risultati : l'aumento dell'utile dei 9 mesi è stato controbilanciato dal calo su trimestre.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.