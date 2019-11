Aeroporto Genova: ambizioso e aggressivo programma di sviluppo

(Teleborsa) - Costruito su una penisola artificiale di fronte a Sestri Ponente, l'aeroporto di Genova, noto anche come aeroporto internazionale Cristoforo Colombo, è in sostanza unche collega il capoluogo ligure con le principali città italiane ed europee. Dispone di una pista parallela al Mar Ligure, la 36/14, ed è dotato di strutture e apparecchiature necessarie per la piena sicurezza dei voli. Concentrato soprattutto sul turismo,. Sforzi che sono stati ripagati, come testimonia il tasso di crescita 2018 pari al 16 per cento, il migliore in Italia e consolidando gli ottimi risultati di quest'anno si mantiene ampiamente nella media nazionale. Il lavoro però non si ferma le richieste del territorio sono alte e le prospettive di sviluppo dell'aeroporto sicuramente ambiziosa.della società che gestisce l'Aeroporto di Genova. Teleborsa lo ha intervistato, affrontando con Lui l'ampia tematica su situazione e programmi, a partire dallo sviluppo dello scalo."Certo il primo punto è che questo aeroporto è rimasto a livelli di traffico, diciamo, non all'altezza delle aspettative del territorio. Giustamente rimaniamo la sesta città d'Italia, l'undicesimo centro metropolitano e non siamo l'undicesimo né il sesto aeroporto in Italia per cui, quest'anno siamo a un 6 per cento di crescita superiore alla media nazionale e ci proponiamo ovviamente di mantenere questa posizione di leadership. E' una componente essenziale e irrinunciabile del piano"."Certamente, dietro lo sviluppo del traffico, come abbiamo visto l'estate scorsa,, non per la dotazione tecnica, e cioè piste e piazzali dove siamo, diciamo ampiamente, al di sopra delle nostre necessità attuali e future, mache è molto importante perché dobbiamo migliorare l'esperienza di viaggio dei nostri clienti e questo si può fare solo ampliando le infrastrutture:i, un 30% di incremento diciamo della superficie e un programma finanziato ancheper cui anche con risorse del supporto pubblico. Per cui ormai siamo in una fase direi avanzata di questo progetto che verrà consegnato alla fine di quest'anno."."Assolutamente sì. La nostra ambizione è di allargare il nostro bacino di utenza e questo si fa sia incrementando la connettività aerea, cioè i voli, il primo punto che dicevamo prima, ma anche e soprattutto aumentando, migliorando l'accessibilità con l'intermodalità, in particolare ferrovia aereo. E' stata realizzata una nuova passerella di collegamento con un servizio navetta dalla stazione di Sestri, che è a poche centinaia di metri dalla rotazione, e questo ci ha già consentito quest'anno di rilevare un significativo incremento della quota di passeggeri che usano il mezzo pubblico, anche a beneficio dell'ambiente, per cui abbiamo visto che circa il 20 per cento dei nostri passeggeri accedono al servizio aeroportuale e aereo tramite i mezzi pubblici. Questa è ovviamente una notizia molto positiva"."Noi siamo un aeroporto(incorporato, n.d.r.), come si dice all'interno del territorio., dobbiamo essere un fattore di sviluppo compatibile, non possiamo crescere a scapito di altre attività industriali, e non solo, e del territorio. Siamo all'interno del sedime portuale, anche se il nostro ovviamente è un demanio aeronautico, per cui stiamo lavorando anche su questo fronte per trovare delle modalità, anche con soluzioni tecnologiche che consentono lo sviluppo delle attività portuali in modo compatibile con lo sviluppo dell'aeroporto.Questo per noi è estremamente importante perché ha una valenza rilevante rispetto al territorio che è il motivo di essere dell'aeroporto, ovviamente".ma senza lasciare ovviamente dietro altre opportunità perché il portafoglio delle dei servizi deve essere più ampio possibile"."Certamente. Tutti gli attori della filiera, ovviamente non solo gli aeroporti ma anche le compagnie aeree. Con riflessi evidentemente anche più accentuati su aeroporti di dimensioni più piccole, come è l'aeroporto di Genova, perché chiaramente una tassazione più alta scoraggia diciamo lo sviluppo del traffico. Lo abbiamo già visto in alcuni Paesi europei, si cita anche l'italia fra i Paesi che potrebbero adottare misure di questo genere e questo costituisce un'area di rischio insieme al rischio generico del mercato, perché noi, lo ricordo, siamo esposti evidentemente alla concorrenza.. Però al netto di tutti questi fattori di rischioche abbiamo approvato l'anno scorso e che rimane al momento assolutamente confermato".