Piazza Affari chiude bene con le altre borse. Bancari in denaro

(Teleborsa) -, indifferenti ale dei segnali negativi che giungono dall'economia. In piena stagione di bilanci, l'attenzione si è concentrata su questi, anche alla Borsa di Milano, dove ihanno avvantaggiato il comparto bancario. La partenza buna di Wall Street ha fatto il resto.Lieve calo dell', che scende a quota 1,104. Giornata no per l', che scambia a 1.462,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,90%. Forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,97%.Torna a salire lo, attestandosi a +138 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,13%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%,è stabile, riportando un moderato +0,13%, chiude in buon rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%.con il, che avanza a 23.503 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.521 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,13%); guadagni frazionali per il(+0,35%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,62%),(+2,45%) e(+2,33%). Nel listino, i settori(-2,12%),(-1,01%) e(-0,87%) sono tra i settori più venduti.di Milano, troviamo(+5,96%), premiata dai conti e dalle indicazioni giunte dall'Ad Jean Pierre Miustier Corrono anche(+4,83%),(+3,60%) e(+3,41%).Le peggiori sono state le utilities, comeche termina le contrattazioni a -2,73%,in calo del 2,13% edel 2,09%.scende dell'1,83%.