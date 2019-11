Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che si allinea all'andamento positivo del Vecchio Continente, trainata al rialzo dalla buona performance dei titoli bancari. In particolare, si evidenzia lo sprint di Unicredit dopo l'annuncio dei conti dei primi 9 mesi e della cessione dell'intera partecipazione dell'8,4% detenuta in Mediobanca A fare da assist ai mercati di Eurolandia contribuiscono anche le indicazioni economiche giunte dal. La banca centrale europea ha segnalato un', nell'area dell'euro nella seconda metà di quest'anno e ribadito di essere, per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,89%), raggiunge 56,85 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,17% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,02%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%. Tonica, che mostra un progresso dello 0,43%, seguita da+0,3%., che segna un guadagno dello 0,77% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+2,46%),(+2,05%) e(+1,97%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,73%),(-0,67%) e(-0,51%).di Milano, troviamo(+4,17%),(+3,41%) forte dei risultati al 30 settembre . Bene inoltre(+2,85%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle utilities:, continua la seduta con -1,50%.scende dell'1,11%. Calo deciso per, che segna un -1,1%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.di Milano,(+3,68%),(+3,43%),(+2,14%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-9,16% che ha lanciato un collocamento di nuove azioni da 600 milioni , nell'ambito dell'operazione Progetto Italia, indicato fra 1,4-1,5 euro.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.