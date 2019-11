Wall Street parte bene grazie a speranze accordo commercio

Qualcomm

(Teleborsa) -, che oggi viene sostenuta da una serie di temi positivi, in primis le speranze di unsul commercio. Buone nuove dale da quello societario, con iin primo piano. Ilsta mettendo a segno un +0,54%; sulla stessa linea loche arriva a 3.089,67 punti. In discreto rialzo il(+0,46%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,24%),(+0,71%) e(+0,70%). Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,80%),(+1,55%),(+1,39%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -0,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,46%),(+6,36%), dopo i risultati,(+5,56%) e(+3,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,70%.