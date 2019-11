Scuola, le proposte di Anief per vincere il precariato

(Teleborsa) - Il, ha deciso di chiedere ai gruppi parlamentari, nel giorno dello sciopero generale del 12 novembre , di presentare e votare alcune, al cui interno sono previste delle norme. In larga parte frutto dell’intesa tra governo e sindacati maggiori di inizio ottobre, che non risolvono affatto il problema dellae della precarietà cronica, andando anzi ad alimentare nuovi ricorsi, con probabili risarcimenti per i lavoratori danneggiati con inevitabile danno all'erario cagionato da chi invece dovrebbe ridurre le spese inutili.Sonoche hanno portato allo sciopero generale del comparto scuola, dove i lavoratori continuano ad essere pagati 9 mila euro l’anno in meno rispetto alla media UE: estendere il concorso straordinario all'infanzia, primaria ed educatori, ai docenti delle paritarie e dei corsi Iefp, ai dottori di ricerca; eliminare la quota limite di posti autorizzati nella nuova graduatoria valida per le assunzioni; riconoscere il servizio prestato su posti di sostegno, ridurre a due anni il servizio valutabile e comunque valutare quello in corso.Il giovane sindacato autonomo ritiene "indispensabile anche- quindi i diplomati magistrale e gli insegnanti tecnico-pratici -e procedendo al reintegro".- afferma- dovrebbe comprendere che l’astensione dal lavoro è un sacrificio per il personale, di ruolo e precario. Avevamo anche rivolto le nostre ragioni al, senza però ricevere risposte. Ecco perché ora vogliamo incontrare direttamente chi si assumerà la responsabilità di votare o modificare la norma giunta nel Palazzo, perché noi siamocome nel recente incontro con il vice capo di Gabinetto, ma siamo sicuri che così come sono scritti i testiper far rispettare il diritto violato dei tanti esclusi che ogni giorno garantiscono il diritto dei nostri figli all'istruzione", conclude il leader della sigla sindacale.