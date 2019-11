UBI Banca chiude primi 9 mesi con utile contabile di 191,1 milioni

UBI Banca

(Teleborsa) -chiude i primi 9 mesi dell'anno con unsostanzialmente allineato ai 210,5 milioni del pari periodo del 2018, dopo aver scontatolegate all(escludendo tali maggiori rettifiche, l’utile contabile risulterebbe in crescita di oltre il 26% e quello normalizzato di oltre il 22%).si attesta arispetto ai 260,6 milioni precedenti.(o dell’11,2% al netto dei contributi sistemici), conseguenza sia del buon andamento dei proventi operativi (+1,4% a 2.689,4 milioni) che della continua riduzione dei costi (-2,3% a 1.789,2 milioni o -3,7% al netto dei contributi sistemici).(margine d’interesse e commissioni) appaiono(-0,36%): l’importante crescita dellea 1.215,5 milioni (+2,3%) ha consentito di compensare in gran parte la flessione dela 1.313,1 milioni (-2,7%). E', che ha registrato un utile di 46,1 milioni, da raffrontarsi con un risultato modesto di 1,4 milioni nel 2018., avendo ridotto fortemente gli attivi non performanti. Sono stati significativamentei (-2,2 miliardi rispetto a settembre 2018 e -1,4 miliardi su dicembre 2018, principalmente tramite gestione interna). Lo stock di crediti deteriorati totali lordi si è attestato quindi a 8.312,8 milioni (9.002,8 a giugno 2019) in diminuzione del 14,4% rispetto ai 9.716,8 miliardi del 31 dicembre 2018.(senza includere DTA future né azioni di ottimizzazione) dall’11,42% nel settembre 2018 e dall’11,34% a dicembre 2018.UBI ha anche annunciato chedi un portafoglio diper un ammontare lordo di circacon Gacs, da ealizzarsi auspicabilmente entro fine anno.