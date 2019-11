Wall Street resta al palo e guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue debole la borsa di Wall Street in una seduta che vede il mercato obbligazionario chiuso per la festività del Veterans' Day.L'attenzione degli investitori resta concentrata sugli sviluppi sul. Occhi puntati anche sull', in agenda mercoledì prossimo.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 27.689,16 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 3.086,14 punti. Senza direzione il(-0,2%); poco sotto la parità lo(-0,22%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,60%),(-0,54%) e(-0,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,24%),(+4,65%),(+0,66%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.(+2,85%),(+2,32%),(+2,29%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,14%.Sensibili perdite per, in calo del 3,41%.In apnea, che arretra del 2,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,63%.