IMMSI, utili e ricavi in crescita nei primi 9 mesi

(Teleborsa) -, società che controlla ile Intermarine, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con la "migliore performance degli ultimi 9 anni". Lo ha annunciato la holding, che archivia il periodo con undi euro ed unpari a a, in crescita del 12,4% rispetto al pari periodo del 2018.I ricavi consolidati si sono attestati ae risultano inrispetto all'anno scorso, mentredi euro. Ebitda margin pari al 15,3%. Parallelamente, l'Ebit si incrementa dell'8,m1% a 99,8 milioni di euro.Guardando ai risultati dei vari business, il settore industriale rappresentato da Piaggio, chiude il periodo con una forte crescita dei ricavi (+9,8%) e della redditività (EBITDA (+13,8%), mentre il settore navale (Intermatine) registra ricavi consolidati pari a 49,2 milioni di euro ed un EBITDA positivo per 5,2 milioni di euro. Il settore Immobiliare e Holding presenta ricavi netti pari a 4,1 milioni di euro, in crescita del 2,7% rispetto al corrispondente periodo del 2018.Laè pari a -795,8 milioni, in miglioramento di 56,2 milioni rispetto ai -852 milioni al 31.12.2018 e di 25,9 milioni rispetto a -821,7 milioni al 30.09.2018Investimenti per 93,8 milioni di euro, in aumento del 26,8%.