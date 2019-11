Mercati europei in stand-by. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela con qualche acquisto sul comparto bancario. Tra gli investitori è tornata l'per regolare il commercio.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1%.Balza in alto lo, posizionandosi a +157 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,25%., passa di mano sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche, che negozia con un +0,17%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.622 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,64%),(+1,62%) e(+0,78%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,28%),(-0,76%) e(-0,76%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,41%.Su di giri(+2,65%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,41%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Fiacca anche, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.di Milano,(+3,69%),(+3,23%),(+2,47%) e(+2,31%). Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -4,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,32%.