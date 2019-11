Borse europee in lieve rialzo, in disparte Londra

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

media

servizi finanziari

chimico

materie prime

Azimut

Prysmian

Hera

Saipem

Ferragamo

Italgas

BPER

Datalogic

Acea

Rai Way

Zignago Vetro

IMA

OVS

ERG

Piaggio

(Teleborsa) -nell'ultima seduta di una settimana caratterizzata da numerose corporate e dalle scadenze tecniche.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,103. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,72 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +162 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,29%.senza slancio, che negozia con un +0,17%, tentenna, con un ribasso dello 0,50%, composta, che cresce di un modesto +0,34%., mentre ilcontinua la seduta a 25.593 punti, sui livelli della vigilia. Invariato anche il(+0,2%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,34%),(+0,75%) e(+0,57%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-4,55%) e(-0,50%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,85%.Buona performance per, che cresce dell'1,82%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,54%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.di Milano,(+3,20%),(+2,56%),(+2,47%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.