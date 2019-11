Centro Studi Confagricoltura, previsioni su produzione italiana di olive e olio

(Teleborsa) - Secondo le previsioni delse nell’ultima fase del ciclo produttivo non si verificheranno importanti avversità meteorologiche o fitopatie, la produzione italiana di olive e olio d’oliva,rispetto alQuesto risultato - si legge nella nota ufficiale - deriva da(escluso Abruzzo) e dall’incremento generalizzato registrato nelle regioni deldove la Puglia (di gran lunga maggior produttrice) segnaMolto più ottimistiche le previsioni dellahe per il nostro Paese ipotizza, nel 2019, un incremento della produzione di olio di oliva del 100%, cioè unConfrontando le produzioni di olio d’oliva del periodosarà comunque il(229 mila tonnellate), dopo quelli del 2018 (175), 2016 (182) e 2014 (222). Rispetto al quadriennio, la produzione media di olio d’oliva del quadriennio successivo (2012-2015), e quella del quadriennio 2016-2019 è ulteriormente diminuita delGuardando all', il principale paese produttore di olio d’oliva è di gran lunga la(per la quale peraltro, nel 2019, di prevede un calo del 30%), seguita da Italia, Grecia e Portogallo (questi ultimi, nel 2019, previsti entrambi in crescita, rispettivamente del 62% e del 39%). Tra l'altro, prosegue ancora la nota, la produzione dellache in quegli anni ha registratoOltre a fare il punto della situazione, è stato proiettato in Confagricoltura il docufilm diche racconta ilnei territori colpiti dallamettendo a dura provae cambiando la fisionomia del