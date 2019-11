Daimler annuncia tagli al personale per 1,4 miliardi entro 2022

Daimler

(Teleborsa) -. Nel corso di una presentazione agli investitori a Londra, la big dell'auto tedesca, ha annunciato un, che impone anche un, per recuperare margini e redditività, dato che scommettere sull'auto elettrica impone consistenti investimenti nell'immediato e ritorni ancora troppo lontani nel futuro.Al Capital Market Day, ils ha presentato un piano che prevedecon l'intento di recuperare margini sulle vendite, ma ha anche affermato che i(2020 e 2021)."Stiamo posizionando l'azienda per la trasformazione ed una chiara strategia per il futuro", ha affermato il Presidente, precisando "le spese necessarie per raggiungere gli obiettivi di CO2 richiedono misure ad ampio respiro per aumentare l'efficienza in tutte le aree della nostra azienda. Ciò include anche la razionalizzazione dei nostri processi e strutture".L'auto elettrica, costosa oggi e poco redditizia, dato che rappresenta ancora un mercato di "nicchia", impone sacrifici in termini di personale presso ledel Gruppo: allasono stati annunciatientro il 2022 nele pernel, con l'obiettivo di riportare il margine sulle vendite (ROS) al 4% nel 2020 ed almeno al 6% nel 2022; per la divisionesono previstientro il 2022, con l'intento di riportare il ROS ad un livello del 5% nel 2020 e del 7% nel 2022.Al fine di garantire una, Daimler intende anche aumentare il free cash flow. L'obiettivo è raggiungere unai.Il mercato azionario, ieri, non ha apprezzato molto i piani di efficientamento, punendo il titolo Daimler con un ribasso del 4,5% alla borsa di Francoforte. Il titolo Daimler ha poi riaperto stamattina in calo dello 0,35%.