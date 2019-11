Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

Boeing

United Health

Home Depot

American Express

Cisco Systems

Walt Disney

Caterpillar

Apple

NetApp

Mattel

Bed Bath & Beyond

Fiserv

Regeneron Pharmaceuticals

Vodafone

Biogen

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 3.096,63 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,02%), come l'S&P 100 (0,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoAl top tra i(+1,35%),(+0,91%),(+0,77%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,33%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.(+3,18%),(+2,92%),(+2,60%) e(+2,49%).Tonfo di, che mostra una caduta del 2,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,84%.Affonda, con un ribasso del 2,39%.