Sesa continua l'acquisto di azioni proprie

Sesa

(Teleborsa) -, dall’11 al 15 novembre 2019,pari allo 0,01081668% dell'attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 40,3658 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 67.653,02 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese, al 18 novembre, possiede complessivamente 51.100 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,32979253% dell’attuale capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, discreta la performance di, che si attesta a 41,15 euro, in lieve aumento dello 0,61%.