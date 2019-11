Wall Street apre poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) -, controbilanciando l'effetto positivo di una, con alcuni spunti negativi derivanti dai: quelli del settoreil mercato. L'unico dato macro del giorno, apertura cantieri e permessi edilizi , è apparso nel complesso positivo ed in crescita.A New York, l'indicesi ferma a 28.050,04 punti; sulla stessa linea lo, che apre la giornata a 3.124,23 punti. Guadagni frazionali per il(+0,23%). Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto, in particolare(-0,55%),(-0,46%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,30%),(+0,81%),(+0,66%) e(+0,63%).Le peggiori performance si registrano per, che segna un -4,02%.registra un calo dello 0,61% edello 0,53%.(+3,58%),(+2,31%),(+1,45%) e(+1,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,29%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.