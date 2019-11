Listini europei deboli su incertezza dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia in attesa dell'avvio di Wall Street e della pubblicazione delle, con Trump che ha minacciato di potenziare i dazi se Pechino non accetterà le condizioni degli USA.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,107. Sostanzialmente stabile l'a quota 1.475 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 55,18 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,20%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,78%, giù, che registra un ribasso dello 0,89%, debole, che registra una flessione dello 0,54%., portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,41%, scambiando a 25.288 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).(+0,64%) e(+0,48%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,94%),(-0,71%) e(-0,59%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,04%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,73%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,70%.Composta, che cresce di un modesto +0,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Tra i(+1,92%),(+1,37%),(+0,95%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Sensibili perdite per, in calo del 2,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.