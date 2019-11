Piazza Affari chiude stabile. Europa più incerta

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

sanitario

materie prime

telecomunicazioni

immobiliare

chimico

beni industriali

Nexi

Recordati

Telecom Italia

Amplifon

Atlantia

Fiat Chrysler

Banco BPM

Leonardo

(Teleborsa) -, grazie ad alcuni spunti positivi sul settore finanziario. La debolezza di Wall Street oggi non ha aiutato i Listini continentali, che hanno risentito ancora delle, in una giornata un po' opaca sul fronte macroeconomico. L'UE ha poi espresso il suo parere preliminare sulle manovre degli Stati membri dell'Eurozona, rimandando 8 Paesi fra cui l'Italia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,106. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,30%, complici anche i dati settimanali sulle scorte USA Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,32% a quota +156 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,20%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,84%, chiude sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%., che termina la giornata sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.352 punti; ai nastri di partenza il, che si posiziona a 25.418 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,1%), come il FTSE Italia Star (0,2%).(+1,67%),(+1,63%) e(+1,54%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Milano,(-0,56%),(-0,46%) e(-0,45%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 4,91%, dopo l'annuncio della possibile partnership con Intesa Sanpaolo Brilla, con un forte incremento (+2,95%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,41%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,19%.La peggiore performance è quella di, che cede il 2,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.