Wall Street prende la via del ribasso

(Teleborsa) -, a causa dell'per unsul commercio. Intanto, le Minutes della Fed hanno segnalato una "pausa" nel ritmo di allentamento monetario. Il Listino USA continua la seduta in ribasso, con ilche cede lo 0,65%; sulla stessa linea lo, che perde lo 0,59%, scambiando a 3.101,9 punti. In ribasso il(-0,95%)Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,10%) e(+0,44%). Nel listino, i settori(-1,27%),(-1,01%) e(-0,87%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,04%),(+0,74%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna -2,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.(+1,99%),(+1,61%),(+1,50%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Crolla, con una flessione del 2,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,03%.