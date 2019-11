Appiattita la performance delle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo il finale poco mosso di Wall Street . Intanto l' OCSE ha ritoccato al rialzo le stime sul PIL dell'Italia per il 2019 , parlando di una crescita globale debole.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,109. Sostanzialmente stabile l', che tratta a quota 1.469 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30%.Lomigliora, toccando i +152 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.è stabile -0,03%, tentennacon un ribasso dello 0,60%, cauta, che mostra una performance pari a -0,13%.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 25.413 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,27%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,28%),(+0,67%) e(+0,52%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,23%),(-0,95%) e(-0,91%).di Milano, troviamo(+2,81%),(+1,80%),(+1,62%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,88% dopo la causa promossa da GM Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,42%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.di Milano,(+1,68%),(+1,56%),(+1,19%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,61%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.