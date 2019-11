Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulle indicazioni poco rassicuranti in merito alle trattative commerciali USA - Cina, con il primo accordo che potrebbe non essere concluso entro l'anno.L'è sostanzialmente stabile su 1,109. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,74 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,17%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,44%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,70%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.; sulla stessa linea il, che retrocede a 25.317 punti. Indietreggia il(-0,54%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,13%) e(+0,42%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,45%),(-1,24%) e(-1,20%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,52%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,42% dopo la causa intentata da GM Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,36%.Tra i(+1,40%),(+1,15%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.scende dell'1,92%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.