Borse europee toniche

(Teleborsa) -. Ben comprato anche il, dove tornano gli acquisti sulle banche, in particolare sul risparmio gestito.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,105. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,35 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +153 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.resta incollata sui livelli della vigilia. Buona performance per, che cresce dello 0,89%. Bene ancheche vanta un progresso dello 0,23%.suldello 0,32%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,97%),(+1,15%) e(+1,12%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,25%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,04%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,99%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,94%. Per controscivola dell'1,83%.del FTSE MidCap,(+2,46%),(+2,19%),(+2,04%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.