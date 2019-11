Conte, orientare nuova tecnologia a sviluppo sano e sicuro

(Teleborsa) - Mai come ora tiene banco il dibattito su come, migliorandolo. Tantema anche. Il mondo è in continua evoluzione ma per fortuna siamo noi a guidare il cambiamento. La pensa così anche il Presidente del Consigliosecondo il quale "Di fronte ai poteri che ci offreorientando la nuova tLo ha detto intervenendo al convegnoche si è svolto alla Camera.- ha sottolineato il premier nel suo intervento - ricordando cheè una questione di assoluto rilievo nel futuro del nostro paese: potrebbe portare un impulso per recuperare la produttività della forza lavoro, è- La rete "non deve rimanere uno spazio estraneo alla regole e impenetrabile da parte dell'ordine giuridico: L'autoregolamentazione non basta,, bensì concon le quali bilanciare adeguatamente due valori primari, la, ha ribadito all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola superiore di Polizia sottolineando che ilrappresentano una "minaccia persistente e immanente, che va pervenuta e contrastata nella realtà quotidiana".- Restando in tema, secondo la ricerca “condotta promossa dall’(Dipendenze tecnologiche, Gap, Cyberbullismo) in collaborazione con il portalepiù deldei 10.000 ragazzi intervistati tra i 10 e i 21 annia causa delleLa ricerca verrà presentata ilnell’ambito dellache quest’anno si terrà anella sala dell’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli.