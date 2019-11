Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Sul sentiment degli investitori continuano a pesare le incertezze sul negoziato commerciale USA-Cina. Segnali poco incoraggianti, poi, sono giunti dal fronte macroeconomico: i dati sugli indici PMI manifatturieri di novembre hanno mostrato un'economia di Eurolandia vicina alla stagnazione.Poco mosso il mercato valutario , con l'che mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.472,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%.Torna a salire lo, attestandosi a +153 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%. Tonica fin dall'avvio, che avanza di un discreto +0,93%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,23%., con ilche si attesta a 23.307 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,02%),(+1,61%) e(+1,26%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,02%).Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,99%.avanza dell'1,35%.Si muove in territorio positivo(+1,31%) che ha perfezionato l'acquisizione di ATI Track Systems Segni misti tra le banche,, che continua la seduta con -3,08%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%. Resiste il risparmio gestito di Milano,(+5,36%),(+3,80%),(+2,28%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.