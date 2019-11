Moderati guadagni alla Borsa Americana

Dow Jones

(Teleborsa) -Dopo tre sessioni archiviate in negativoL'inquilino della Casa Bianca ha infatti affermato ai microfoni di Fox News cheNonostante il sentiment degli investitori rimanga cauto in attesa di sviluppi concreti, con questa asserzione,Ilsale dello 0,34% a 27.861,89 punti, mentre, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.109,55 punti. Pressoché invariato il(0%); guadagni frazionali per lo(+0,23%).(+0,69%) e(+0,50%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,54%),(+1,46%),(+1,19%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.Tra i(+3,50%),(+3,19%),(+2,91%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,64%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%.