Sirio apre due nuovi punti vendita stradali

Sirio

Sirio

(Teleborsa) -L'azienda attiva nella gestione del catering commerciale, ha reso noto in data odierna, 22 novembre 2019, di aver, importante realtà dell'Oil&Gas nostrana, per l'apertura di questi nuovi store nelle due cittadine venete.I contratti, la cui negoziazione era già stata annunciata all'interno del Documento di Ammissione, prevedonoin provincia di Verona, l'apertura è prevista nel mese di dicembreLo spazio è posizionato in una strada statale ad alta densità di traffico, congestita direttamente dallo stesso Sirio.invece, la cui apertura è anch'essa prevista nel mese di dicembre, è posizionato in una strada contigua al centro città nonché vicino ad altre importanti arterie stradali, conAmministratore Delegato di Sirio ha così commentato le nuove aperture affermando che :"i punti stradali a Vicenza e Bussolengo sono molto interessanti per l'ottima location che ci potrà consentire di conseguire brillanti risultati economici. Con una punta di orgoglio – spiega la Atzori – posso dire che addi cui 84 aperti, risultato che considero in linea con le aspettative di fine anno".Il titoloa Piazza Affari segna un rosso del 2,68%.