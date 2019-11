Borse europee positive in chiusura

FTSE MIB

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

beni per la casa

automotive

immobiliare

Prysmian

Unicredit

Moncler

Fineco

Atlantia

Buzzi Unicem

Leonardo

Recordati

Maire Tecnimont

Tinexta

Falck Renewables

Interpump

ASTM

Ivs Group

OVS

Sias

(Teleborsa) -, grazie anche all' indice IFO in miglioramento a novembre e alle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina . Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,61%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,101. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,12%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,15%.avanza dello 0,63%,dello 0,95% mentreevidenzia un incremento dello 0,54%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il(+0,65%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,79%),(+1,52%) e(+1,43%).Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,92%.Svettache segna un importante progresso del 2,89%.Vola, con una marcata risalita del 2,41%.Brilla, con un forte incremento (+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,30%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,69%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.del FTSE MidCap,(+4,07%),(+3,56%),(+3,35%) e(+3,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.