Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 28.011,82 punti; sulla stessa linea l', che arriva a 3.129,14 punti. In rialzo il(+1,05%), come l'S&P 100 (0,6%).(+1,19%),(+0,85%) e(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,87%),(+1,84%),(+1,49%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.(+7,14%),(+4,50%),(+4,21%) e(+4,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.