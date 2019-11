Mercati europei prudenti

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

materie prime

vendite al dettaglio

costruzioni

utility

Tenaris

Buzzi Unicem

UBI Banca

Azimut

Prysmian

Diasorin

Italgas

ASTM

Sias

Illimity Bank

Datalogic

Salini Impregilo

IREN

Saras

OVS

(Teleborsa) -dopo le nuove indicazioni positive sul negoziato commerciale USA-Cina che hanno sostenuto le piazze asiatiche e Wall Street.Sul mercato dei cambi, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,102. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. La fiducia dei consumatori tedeschi è salita a sorpresa a dicembre., con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 58,1 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +148 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,12%.discesa modesta per, che cede lo 0,26%. Incolorecosì come è senza slancio, che negozia con un -0,16%., con ilche si attesta a 23.451 punti.(+1,11%),(+0,61%) e(+0,60%) in buona luce sul listino milanese.Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,18%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,98%.Tra le banche,avanza dello 0,86%. Si muove in modesto rialzo anche, evidenziando un incremento dello 0,77%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.del FTSE MidCap,(+3,81%),(+3,73%),(+2,41%) e(+1,68%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.