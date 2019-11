Wall Street chiude in deciso rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata discreta per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.133,64 punti. In denaro il(+1,21%), come l'S&P 100 (0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,43%),(+1,07%) e(+0,89%).Tra i(+2,08%),(+2,06%),(+1,83%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%.(+8,30%),(+4,89%),(+4,18%) e(+4,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,24%.Affonda, con un ribasso del 2,76%.Crolla, con una flessione del 2,21%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.