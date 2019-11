Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

S&P-500

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che termina con gli indici in rosso. Bilancio positivo per la borsa americana, dove lovanta un progresso dello 0,25%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,1. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,40%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,78 dollari per barile, in calo dell'1,08%.Sale lo, attestandosi a +158 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,21%.avanza dello 0,38%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, e piatta, che tiene la parità.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 23.485 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 25.670 punti, sui livelli della vigilia. Positivo il(+1,15%), come il FTSE Italia Star (1,3%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,17 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,44%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,96 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 302.819, rispetto ai precedenti 287.831 ed i volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.Tra i 218 titoli trattati, 128 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 81 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 9 titoli.In luce sul listino milanese i comparti(+3,27%),(+1,41%) e(+1,33%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-0,84%),(-0,69%) e(-0,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,51%),(+2,94%),(+2,04%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%.Affonda, con un ribasso del 2,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,78%.Tra i(+5,30%),(+4,49%),(+4,29%) e(+4,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,70%.Crolla, con una flessione del 2,02%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.