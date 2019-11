Wall Street apre poco mossa alla vigilia del Ringraziamento

Dow Jones

(Teleborsa) -, che domani terrà chiusi i mercati americani. Il sentiment è nel complesso positivo, soprattutto dopo il dato del PIL , ma la cautela potrebbe prevalere in vista dele conA New York, ilsi ferma a 28.083,09 punti; si muove intorno alla parità locon scambi a 3.144,27 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%).del Dow Jones,(+0,73%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,71%.scende dell'1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Tra i(+1,58%),(+1,45%),(+1,36%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.