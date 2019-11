Deboli i mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, orfane di Wall Street oggi rimasta chiusa per la festa del Ringraziamento.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.455,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,59%.Avanza di poco lo, che si porta a +160 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,24%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,31%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,61% sulApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,88%),(+1,91%) e(+1,73%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,12%),(-1,03%) e(-0,99%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,42%),(+0,92%),(+0,68%) e(+0,68%).Nelle banche, giù il risparmio gestito: sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.di Milano,(+4,96%),(+4,19%),(+4,16%) e(+3,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,60%.Crolla, con una flessione del 2,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,42%.